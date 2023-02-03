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أوكرانيا ترحب بقرار ألمانيا تسليمها دبابات

أوكرانيا ترحب بقرار ألمانيا تسليمها دبابات
3 فبراير 2023 18:21

 رحب السفير الأوكراني في برلين أوليكسي ماكييف بمنح الحكومة الألمانية رخصة لتصدير دبابات قتالية طراز ليوبارد1 إلى بلاده، ودعا إلى توريد هذه الدبابات على نحو سريع.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال ماكييف اليوم الجمعة عن هذه الخطوة إنها " تعد بعد القرار التاريخي الصادر في الأسبوع الماضي والخاص بدبابات ليوبارد2، بمثابة إشارة مهمة تفيد بأن تحالف الدبابات للدول الغربية لم يتم تشكيله وحسب بل إنه يتزايد ويقوى".

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 وأضاف ماكييف أنه يجري حاليا تبادلا لوجهات النظر مع الجانب الألماني من أجل نقل دبابات ليوبارد1 إلى الجبهة سريعا " فليس لدينا وقت نضيعه"، وأعرب عن سروره بوصول رسالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى برلين.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت قبل وقت قصير من اليوم أنها منحت رخصة لتصدير دبابات قتالية طراز ليوبارد1 من المخزونات الصناعية إلى أوكرانيا. وكانت الحكومة الألمانية قررت حتى الآن، فحسب، توريد 14 دبابة حديثة طراز ليوبارد2 من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
دبابات
دبابات ليوبارد
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