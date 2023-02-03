السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الناتو يدعم اتهامات لروسيا بشأن معاهدة " نيو ستارت"

مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل
3 فبراير 2023 17:27

عبرت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، عن دعمها لشكاوى الولايات المتحدة من انتهاك روسيا لمعاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية، داعية موسكو للالتزام بالمعاهدة مرة أخرى.

وقال مجلس شمال الأطلسي، أعلى هيئة سياسية في الحلف، في بيان "تتفق دول الحلف على أن معاهدة ستارت الجديدة تسهم في الاستقرار الدولي من خلال وضع قيود على القوات النووية الاستراتيجية الروسية والأميركية".

وأضاف "لذلك، نلاحظ بقلق إخفاق روسيا في الامتثال للتعهدات الملزمة قانونا بموجب معاهدة ستارت الجديدة".

وجاء بيان الحلف بعد ثلاثة أيام من اتهام وزارة الخارجية الأميركية لروسيا بانتهاك المعاهدة.

وقال الحلف إن روسيا لم تسهّل عمليات التفتيش الأميركية على أراضيها منذ أغسطس من العام الماضي.

وأضاف أن هذا "يقوض قدرة الولايات المتحدة على التحقق من امتثال روسيا للحدود الجوهرية بالمعاهدة".

بعد اتهامات وزارة الخارجية الأميركية، أصرت روسيا يوم الأربعاء على رغبتها في الحفاظ على المعاهدة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "نعتبر أن استمرار هذه المعاهدة أمر بالغ الأهمية".

وعلقت موسكو، في أغسطس، التعاون في عمليات التفتيش بموجب المعاهدة وعزت ذلك إلى قيود السفر التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها إثر الأزمة الأوكرانية لكنها قالت إنها لا تزال ملتزمة ببنودها.

ودخلت معاهدة "ستارت الجديدة" حيز التنفيذ في 2011 ومددت في 2021 لخمس سنوات أخرى. تحد المعاهدة من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها كما تضع قيودا على نشر الصواريخ القادرة على إطلاقها على البر ومن خلال الغواصات والطائرات المقاتلة.

وقال بيان الحلف "ندعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة من خلال تسهيل عمليات التفتيش ذات الصلة بستارت الجديدة على الأراضي الروسية والعودة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الثنائية للمعاهدة".

أخبار ذات صلة
السويد ترد على شرط تركي للانضمام إلى الناتو
تركيا تضع شرطا لقبول عضوية السويد في الناتو
المصدر: آ ف ب
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
معاهدة نووية
معاهدة "ستارت الجديدة"
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©