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سائقو القطارات في بريطانيا يضربون عن العمل

سائقو القطارات في بريطانيا يضربون عن العمل
3 فبراير 2023 14:15

 يعرقل إضراب جماعي جديد اليوم الجمعة شبكة السكك الحديدية البريطانية، حيث حذرت أكبر نقابات سائقي القطارات من الإعلان عن مزيد من الإضرابات ما لم تؤد المحادثات الأسبوع المقبل إلى انفراجة.

  وأفادت نقابة "أسليف" العمالية بأن ما يربو على 12 ألف سائق من المقرر أن يبدأوا إضرابا لليوم الثاني خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي سيعطل الخدمات على 15 من خطوط القطارات الرئيسية في المملكة المتحدة.

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ومن المتوقع أن يتم إغلاق محطات كبرى في العاصمة مثل جسر لندن وفيكتوريا. ويأتي إضراب اليوم بعد إضراب أمس الأول الأربعاء، عندما دخل نصف مليون عامل في العديد من القطاعات العامة، من بينهم معلمون ومسؤولو حرس الحدود احتجاجا ضد انخفاض زيادة الراواتب عن معدل التضخم.

ومن المقرر أن يتم استئناف المحادثات بين "أسليف" وممثلي شركات تشغيل القطارات الثلاثاء المقبل.

 

المصدر: د ب أ
بريطانيا
إضراب
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