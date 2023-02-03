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انطلاق صفارات إنذار في أنحاء أوكرانيا

انطلاق صفارات إنذار في أنحاء أوكرانيا
3 فبراير 2023 13:47

 انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في كييف وعبر أنحاء أوكرانيا اليوم الجمعة فيما من المقرر أن تبدأ قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي مع رئيس أوكرانيا في العاصمة.
واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولين كبارا من الاتحاد الأوروبي حملوا إلى كييف تعهدات لدعم أوكرانيا "مهما تطلب الأمر" لكنهم لم يمنحوا الدولة، التي تخوض حربا مع روسيا، موافقة سريعة على الانضمام إلى التكتل.
واستضاف زيلينسكي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا .
وقال الزعماء الثلاثة في بيان مشترك، اطلعت رويترز على مسودته "الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا والشعب الأوكراني مهما تطلب الأمر".

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المصدر: رويترز
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