وزير الخارجية الياباني يتلقى دعوة لزيارة الصين

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي، اليوم الجمعة، إنه تلقى دعوة من نظيره الصيني تشين جانج لزيارة الصين، حيث يتجه البلدان نحو استقرار العلاقات بينهما.

وقال هاياشي -في مؤتمر صحفي- "إن طوكيو ستواصل التنسيق مع بكين، حول موعد أول زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين منذ ديسمبر 2019، وفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء .

وجاءت الدعوة عندما أجرى هاياشي وتشين، الذي أصبح وزيرا للخارجية في أواخر ديسمبر الماضي، محادثات هاتفية استمرت 50 دقيقة، كانت الأولى بينهما ككبار دبلوماسيي بلديهما، ليلة أمس الخميس.

كما تم الاتفاق على رحلة هاياشي من قبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج عندما التقيا في العاصمة التايلاندية بانكوك في نوفمبر الماضي، كجزء من جهودهما لتحسين العلاقات الثنائية المتوترة بسبب قضايا ثنائية مثل جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي التي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين أيضا، فضلا عن تنامي التوترات بشأن مضيق تايوان.