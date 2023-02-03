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شولتس يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا

شولتس يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا
3 فبراير 2023 11:51

من المقرر أن يستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، في أول زيارة لها إلى برلين. وأعلن المكتب الصحفي لشولتس أمس الخميس أنه سيتم استقبال ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، بمراسم عسكرية في المستشارية الاتحادية، بعد ظهر اليوم الجمعة. وطبقا للبيان، فإن المستشار الألماني ونظيرته الإيطالية يريدان بحث القضايا الحالية.

وطبقا لمكتب ميلوني، فإن رئيسة وزراء إيطاليا، تريد بحث قضية الهجرة. ومن المحتمل أيضا أن تكون أوكرانيا، من القضايا الرئيسية، التي سيبحثها الاثنان. وتتوجه ميلوني إلى العاصمة الألمانية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من أداء اليمين الدستورية، كرئيسة وزراء إيطاليا.

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وكانت ميلوني وحزبها، قد فازا في نهاية سبتمبر الماضي، في الانتخابات، في الدولة الواقعة في البحر المتوسط، التي يقطنها حوالي 60 مليون نسمة، ويتم حكمها منذ ذلك الحين بتحالف حزبي يميني.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
إيطاليا
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