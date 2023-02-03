كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يلتقون زيلينسكي في أوكرانيا
زيلينسكي (وسط) ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الأوكراني في كييف
3 فبراير 2023 09:51
من المتوقع أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن يناقش القادة الثلاثة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا نحو حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي، قبل إجراء مراجعة رسمية لجهود كييف للوفاء بمجموعة من الشروط للدخول في محادثات الانضمام الرسمية.
ومن المتوقع أيضا أن يناقش الثلاثي الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، حيث يخطط الاتحاد للإعلان عن حزمة عاشرة من العقوبات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الجاري.