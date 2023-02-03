السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حادث قطار "مروع" في ألمانيا

سيارات الطوارئ بالقرب من مكان تحطم قطار في ريكلينغهاوزن بألمانيا
3 فبراير 2023 09:58

توفي طفل وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد أن صدمهما قطار بضائع في ريكلينجهاوزن بمنطقة الرور الصناعية بألمانيا مساء الخميس، حسبما ذكرت الشرطة الألمانية.

وقالت الشرطة في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن طفلا يبلغ من العمر عشرة أعوام أصيب بإصابات قاتلة وطفلا آخر يبلغ من العمر 9 أعوام أصيب بإصابات خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى، مضيفة أنه ليس هناك دليل يشير حتى الآن على إصابة أطفال آخرين.

ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث الذي وقع الساعة 15:6 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (1715 بتوقيت جرينتش).

وقال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، هربرت رويل، الذي هرع إلى مكان الحادث، إن الطفل البالغ من العمر تسع سنوات كان يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.

وذكرت تقارير إعلامية أولية أن القطار صدم مجموعة من الشبان ودفعهم لعدة مئات من الأمتار.

ونشرت فرقة الإطفاء مسيرة مزودة بكاميرات تصوير حراري لمسح مكان الحادث. وتم إغلاق الجزء المتضرر من السكك الحديدية إلى أجل غير مسمى. ومازالت التحقيقات فى الحادث جارية.

وتم إرسال العديد من خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، بما فى ذلك حوالى عشرين من رجال الشرطة ونحو 35 من رجال الاطفاء وعمال الانقاذ. وقالت فرقة الإطفاء إن موقع الحادث كان بالقرب من محطة بضائع سابقة. وتقع ريكلينجهاوزن في منطقة الرور شمالي البلاد.

أخبار ذات صلة
آينتراخت يربط «تراب»
أوكرانيا ترحب بقرار ألمانيا تسليمها دبابات
المصدر: د ب أ
حادث مروري
ألمانيا
قطار
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©