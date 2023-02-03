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بايدن: صداقة وثيقة ودائمة بين الولايات المتحدة والأردن

بايدن والملك عبدالله
3 فبراير 2023 08:02

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي يزور واشنطن حالياً.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات.
 
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن بايدن أعاد التأكيد خلال مأدبة غداء خاصة مع العاهل الأردني وولي العهد الأمير الحسين على "طبيعة الصداقة الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة والأردن".كما بحثا آخر المستجدات في المنطقة.

 

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المصدر: وكالات
الملك عبدالله الثاني
الأردن
جو بايدن
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