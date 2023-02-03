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البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
3 فبراير 2023 07:22
يحلق ما يشتبه بأنه بالون تجسس صيني فوق الولايات المتحدة منذ يومين، ونصح مسؤولون كبار الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم إسقاطه خوفا من أن يشكل الحطام تهديدا لسلامة المواطنين.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) البريجادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين بأن "حكومة الولايات المتحدة اكتشفت وتتابع بالون مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة حاليا".
وأضاف "يتحرك البالون حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدا عسكريا أو ماديا للناس على الأرض".
وقال السناتور الأميركي ماركو روبيو، كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إن بالون التجسس مقلق ولكنه ليس مفاجئا.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين في الأيام المقبلة.
وقال مسؤول دفاعي رفيع المستوى للصحفيين مشترطا عدم نشر هويته، إن الولايات المتحدة تراقب المنطاد الذي دخل المجال الجوي الأميركي قبل يومين بطائرات عسكرية.
وعقد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اجتماعا لكبار مسؤولي البنتاجون يوم الأربعاء لمناقشة حادث البالون.
قال المسؤول للصحفيين إن قادة عسكريين أميركيين درسوا إسقاط البالون فوق مونتانا يوم الأربعاء لكنهم نصحوا بايدن في نهاية المطاف بعدم إسقاطه بسبب مخاطر الحطام المتساقط.
وأضاف أن مسار الرحلة الحالي للبالون سيجعله يحلق فوق عدد من المواقع الحساسة، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وذكر أن بالونات التجسس حلقت فوق الولايات المتحدة عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن هذا البالون سيحلق لفترة أطول من الحالات السابقة.
وقال "في الوقت الحالي، نقدر أن البالون له قيمة محدودة بالنسبة لجمع المعلومات المخابراتية، لكننا نتخذ خطوات لمنع جمع المخابرات الأجنبية معلومات حساسة".
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المصدر: رويترز
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