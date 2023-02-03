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زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
3 فبراير 2023 07:13
متطلعا إلى قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي ستعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرص حقيقية لبلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي يوم الخميس"أعتقد أن أوكرانيا تستحق بالفعل الوصول إلى بداية المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي هذا العام".
وسيمنح المزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين "الطاقة والحافز... على الرغم من أي عقبات وتهديدات".
وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الاجتماع مع زيلينسكي في كييف اليوم الجمعة.
وتتمتع أوكرانيا بالفعل بوضع دولة مرشحة منذ يونيو الماضي. ومع ذلك، عادة ما يستغرق الأمر عدة سنوات قبل منح العضوية.
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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
فون دير لايين
روسيا وأوكرانيا
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