ألمانيا تحدد شرطاً لبدء مفاوضات روسية-أوكرانية

المستشار شولتس يلتقي مواطنين ألمان في مدينة "ماربورج"
3 فبراير 2023 01:08
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن إمكانية إجراء مفاوضات حول إنهاء الأزمة في أوكرانيا لن تكون متاحة، قبل أن تبدي روسيا استعدادها لسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.
وقال شولتس في مدينة «ماربورج» مساء الخميس «أنا متأكد تماماً من أنه في اللحظة التي يوضحون فيها أن الطريق ممهد لسحب القوات، سيكون فيها الطريق ممهداً أمام المحادثات مع أوكرانيا»، مشيراً إلى أنه عندئذ ستكون هناك أيضاً إمكانية للتفاهم «لكن لا يزال يتعين علينا أن نعمل قليلاً من أجل ذلك».
كان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اقترح، يوم الاثنين الماضي بعد محادثات مع شولتس في برازيليا، إجراء مفاوضات حول إنهاء الأزمة بوساطة دول مثل البرازيل أو الصين.
في المقابل، ترفض أوكرانيا المفاوضات طالما لم تنسحب القوات الروسية بالكامل من الأراضي الأوكرانية.
يشار إلى أنه بعد أن أعلنت ألمانيا ودول غربية أخرى توريد دبابات قتالية متطورة إلى أوكرانيا، أعلنت القيادة الروسية مؤخراً تراجعها عن فكرة إجراء مفاوضات سلام.