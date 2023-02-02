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الإمارات تحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في أفغانستان

محمد أبو شهاب
3 فبراير 2023 01:33

نيويورك (الاتحاد)

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حذرت دولة الإمارات من زيادة المخاطر في أفغانستان، مع تفاقم الوضع الإنساني المأساوي بفعل أكثر فصول الشتاء برودة منذ عقد، مؤكدة على التعاون مع الجهات الفاعلة من أجل التوصل إلى أفضل السبل لتخفيف معاناة الشعب الأفغاني. 
وأشارت الإمارات، في إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع الإنساني بأفغانستان أدلى بها السفير محمد أبو شهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إلى مواصلة التشاور عن كثب مع المجتمع الإنساني، بما في ذلك الجهات المانحة، من أجل التأكد من تكامل الجهود وفاعليتها. 
وأكد أبو شهاب على رفض الإمارات بشدة لتسييس المساعدات الإنسانية، لاسيما بسبب الوضع الإنساني المتردي على الأرض في أفغانستان، مشدداً في الوقت ذاته على أن تقديم المساعدات بصورة فعّالة يبدو مستحيلاً من دون موظفات الإغاثة الإنسانية.
وأشاد بالاستجابة السريعة والجهود الكبيرة التي بذلتها «الأوتشا» على المستويات كافة من أجل التعامل مع الوضع الإنساني في أفغانستان، مثمناً على وجه الخصوص، توجيه منسق المساعدات الإنسانية الطارئة رسائل واضحة إلى طالبان.

أفغانستان
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
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