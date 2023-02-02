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نواب لبنانيون: لا بديل عن الاحتكام للدستور

البرلمان اللبناني
3 فبراير 2023 01:33

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

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حذر نواب لبنانيون من استمرار فشل البرلمان في اختيار رئيس للجمهورية، وملء الفراغ الرئاسي الذي أصبح يؤثر على الشعب اللبناني بشكل كبير، وقد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى مزيد من الأزمات، وطالبوا بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة لإنقاذ الموقف المتأزم.
وفي هذا السياق، قال فادي كرم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن هناك أزمة حقيقية تتعلق بإصرار ميليشيا «حزب الله» على تسيير الأمر وفقاً لمصالحه، بعيداً عن مصلحة الشعب اللبناني الذي أصبح يئن تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، ومسألة الفراغ الرئاسي والحكومي، في الوقت الذي لا يستطيع البرلمان وضع حد لهذه التدخلات التي تضع مصير البلاد على المحك.
وأضاف كرم لـ«الاتحاد» أنه يجب وضع مصلحة الشعب في المقام الأول، ويعرف النواب أن خدمتهم الرئيسة تكون له وليس لأي جهة أخرى، محذراً من استمرار حالة الفراغ السياسي والدستوري التي دخلت فيها البلاد، وعدم القدرة على اختيار رئيس للجمهورية رغم عقد البرلمان أكثر من 11 جلسة لانتخابه. وينص الدستور اللبناني على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال مهلة دستورية تمتد لشهرين قبل انتهاء ولاية الرئيس، ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية 86 صوتاً في الجولة الأولى للانتخاب، وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذا العدد، تُجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتاً، وهو ما فشل فيه البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب اللبناني غياث يزبك إن ميليشيا «حزب الله» وحلفاءها يضربون بالدستور عرض الحائط، وهو ما يقود لبنان إلى الهاوية.
وأضاف يزبك لـ«الاتحاد» أنه لا توجد أي حلحلة للأمور داخل مجلس النواب في اللحظات الراهنة، مع امتناع الرئيس نبيه بري عن دعوة مجلس النواب للانعقاد حتى انتخاب رئيس للجمهورية. 
وأوضح عضو مجلس النواب أنهم بصدد العمل على توقيع عريضة نيابية تطالب رئيس المجلس بإجراء دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية خلال الفترة المقبلة، وعدم توقف الجلسات، والعمل وفقاً للأطر الديمقراطية ونصوص الدستور الذي يجب أن يعود إليه الجميع ويلتزموا به حتى النهاية.

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