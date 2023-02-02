باريس تحتضن اجتماعاً مخصّصاً للبنان

باريس (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنّ باريس ستستضيف الاثنين اجتماعاً مخصّصاً للبنان يضم ممثلي عدد من الدول، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم. وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن «قلقها البالغ إزاء انسداد الأفق في لبنان من الناحية السياسية»، كما قالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير ليجاندر، خلال مؤتمر صحفي.

وأضافت أنّ فرنسا بحثت مع شركائها في المنطقة سبل «تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على تحمّل مسؤولياتها، وإيجاد مخرج للأزمة».