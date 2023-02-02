اليمن.. صدّ هجوم «حوثي» في تعز

عدن (الاتحاد)

صدت قوات الجيش اليمني عناصر من ميليشيات «الحوثي» الإرهابية حاولت التقدم باتجاه مواقع في منطقة الضباب غرب مدينة تعز، حسبما أفاد مصدر ميداني يمني، لافتاً إلى أن التنظيم الإرهابي دفع بأعداد كبيرة من عناصره في العملية.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش استهدفت تلك العناصر الإرهابية، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

من جهته، كشف المرصد اليمني للألغام، أمس، مقتل وإصابة 74 مدنياً، بانفجار ألغام في تسع محافظات خلال يناير الماضي، موضحاً، في بيان، توثيق سقوط 32 قتيلاً بينهم 14 طفلاً وامرأة واحدة، فيما بلغ عدد الجرحى 42 جريحاً بينهم 15 طفلاً وإصابة امرأة واحدة.

وأوضح البيان أن محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، تصدرت قائمة أكثر الضحايا، إذ تم تسجيل وتوثيق سقوط 18 قتيلاً مدنياً، منهم ثمانية أطفال وامرأة، فيما بلغ عدد المصابين 20 جريحاً بينهم 11 طفلاً.

ولفت البيان إلى أن باقي الضحايا من القتلى والجرحى توزعوا في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وصنعاء وصعدة وحجة وشبوة وأبين.

في هذه الأثناء، ناقش وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب المنسق المقيم لشؤون الإنسانية لدى اليمن ديجو زولوف، عدداً من القضايا المتصلة بعمل المنظمات الدولية والتدخلات الإنسانية، ومن أهمها خطة الاستجابة وملاحظات الحكومة عليها وكذلك القضايا التي تقوم بها المنظمة والمتصلة بالمشاريع الإنسانية والتنمية المستدامة.

وأكد وزير الخارجية، أهمية التعاون المشترك بين المنظمات الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك منظمات المجتمع المدني لما لذلك من أهمية، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود والخطط المستقبلية على التنمية.

وأطلع الوزير بن مبارك، نائب المنسق المقيم لشؤون الإنسانية، على التحديات الناجمة من الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على الشعب اليمني، واستهداف منشآته الاقتصادية والنفطية في ظل صمت من المنظمات الدولية.