الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«خريطة طريق» أممية مرتقبة تمهد للانتخابات الليبية

«خريطة طريق» أممية مرتقبة تمهد للانتخابات الليبية
3 فبراير 2023 01:33

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم العراق للحفاظ على مكتسبات مكافحة الإرهاب
الإمارات تحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في أفغانستان

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، فيما يعتزم باتيلي تقديم «خريطة طريق» جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، تمهد لإجراء انتخابات سريعة.
ونقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن مصدر بالبعثة الأممية أن باتيلي سيقدم إحاطة في الـ27 من فبراير الجاري أمام مجلس الأمن تتضمن خريطة طريق جديدة تمهد لإجراء انتخابات سريعة، مشيرة إلى أن خريطة الطريق المزمع الإعلان عنها ستناقش خلال اجتماع مع القوى الدولية باجتماع في واشنطن منتصف الشهر الجاري.
وينقسم المجتمع الدولي حول الأزمة في ليبيا، حيث تؤيد بعض الدول إجراء انتخابات برلمانية فقط تشرف عليها حكومة الوحدة الوطنية، فيما تتمسك دول أخرى بإشراف البعثة الأممية على إصدار الإطار الدستوري اللازم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
بدورها، أكدت كلوديا جازيني كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية لـ«الاتحاد» أن الانقسام الدولي أحد الأسباب التي تعقد المشهد الليبي، داعية إلى ضرورة توحيد الرؤى والمواقف الدولية.
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة لـ«الاتحاد» أن الانقسام الدولي حول ليبيا يعتبر العائق الأول أمام حل أزمتها، محذراً من أي مغامرات عسكرية على مناطق إنتاج وتصدير النفط.

الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
ليبيا
المجلس الرئاسي الليبي
محمد المنفي
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
آخر الأخبار
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
الرياضي
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©