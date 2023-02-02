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الفلبين تسمح بتعزيز انتشار الجيش الأميركي على أراضيها

الفلبين تسمح بتعزيز انتشار الجيش الأميركي على أراضيها
3 فبراير 2023 01:33

مانيلا (وكالات)

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وافقت الفلبين، أمس، على السماح للجيش الأميركي بتعزيز انتشاره في البلاد، والوصول إلى 4 قواعد عسكرية جديدة. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، إن الوصول إلى مواقع جديدة في الفلبين «يسمح بمزيد من الدعم السريع للكوارث الإنسانية والمتعلقة بالمناخ في الفلبين، والاستجابة للتحديات المشتركة الأخرى».
جاء هذا الإعلان خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الفلبين، التي تعد أقدم حليف عسكري لواشنطن في آسيا. واتفق الطرفان على توسيع الاتفاق الخاص بالوصول للقواعد العسكرية بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز «EDCA»، الموقعة بين الطرفين في العام 2014.
وتسمح الاتفاقية بزيادة تواجد القوات والطائرات والسفن الأميركية في القواعد العسكرية الفلبينية، فضلا عن بناء مرافق لتخزين الوقود والمعدات.
وذكر البيان أن توسيع الاتفاق «يجعل تحالف البلدين أقوى وأكثر مرونة، ويسرع من تحديث قدراتنا العسكرية المشتركة». وأشار إلى أن الولايات المتحدة خصصت أيضاً أكثر من 82 مليون دولار لاستثمارات البنية التحتية في المواقع الخمسة التي نصت عليها الاتفاقية في نسختها الأولى. وفي عام 2016 تمكن الجيش الأميركي من الوصول إلى 5 منشآت بموجب الاتفاقية،  والتي تعد ركيزة أساسية للتحالف بين أميركا والفلبين.

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