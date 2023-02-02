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مناورات جوية بين سيؤول وواشنطن.. وبيونغ يانغ تحذر

مناورات جوية بين سيؤول وواشنطن.. وبيونغ يانغ تحذر
3 فبراير 2023 01:33

بيونغ يانغ (وكالات)

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أعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، كما هددت باستخدام «القوة النووية الساحقة» في أي مواجهة مستقبلية.
وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية أمس، في بيان إن التدريبات المشتركة للولايات المتحدة بالمنطقة دفعت الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء، مما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة.
وأضاف البيان أن بيونغ يانغ لم تعد مهتمة بالحوار طالما ظلت واشنطن تنتهج «سياسات معادية». وندد بالتدريبات التي نفذتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أمس الأول باستخدام طائرات مقاتلة من كلا البلدين، وهدد بالرد على أي تحركات عسكرية أميركية بما في ذلك «القوة النووية الساحقة إذا لزم الأمر». وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أجرى مباحثات في سيؤول الثلاثاء الماضي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، حيث دان أوستن الاستفزازات الشمالية وتقويضها الاستقرار في المنطقة، مؤكداً التزام بلاده باتخاذ إجراءات الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية.
واتفق الوزيران على مراجعة استراتيجية الردع بشأن تهديدات كوريا الشمالية، لا سيما بعدما دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخراً إلى زيادة «هائلة» في ترسانة بيونغ يانغ النووية.

كوريا الجنوبية
أميركا
كوريا الشمالية
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