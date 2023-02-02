لقاء بايدن ومكارثي.. لا اتفاق ولا وعود بشأن «سقف الدين»

واشنطن (وكالات)

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، لقاءه الأول مع كيفين مكارثي منذ توليه رئاسة مجلس النواب، من دون أن تسفر محادثاتهما عن تسوية الخلافات بشأن الدين الأميركي.

واستمر اللقاء الذي انعقد في البيت الأبيض لأكثر من ساعة وسط ترقب كبير، إذ يهدد عدم الاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأميركي بتعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي إن: «الاجتماع الأول كان جيداً»، مشيراً إلى أنه كان «أفضل مما كان متوقعاً». غير أنه أكد عدم التوصل إلى أي اتفاق، إذ قال للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: «لا اتفاق، ولا وعود باستثناء مواصلة النقاش».

ولفت إلى أنه أوضح لبايدن أنه لن يوافق على رفع سقف الدين الأميركي من دون تقديم البيت الأبيض تنازلات بشأن خطة الإنفاق، قائلاً: «كنت واضحاً جداً. لن نقبل بإنفاق هذا العام يتجاوز مستوى الإنفاق في العام الماضي».