تفتيش منزل نائب الرئيس الأميركي السابق

ذكرت وسائل إعلام أميركية، الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة أن من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيقات الاتحادي قريباً بتفتيش منزل مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، في ولاية إنديانا، ومكتبه في واشنطن العاصمة، بحثاً عن وثائق سرية.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن وزارة العدل تتواصل مع الفريق القانوني لبنس لتحديد موعد لتفتيش منزله في إنديانا. وأفادت شبكة «سي.إن.إن» التلفزيونية الأميركية بأن من المتوقع أيضاً أن يتم تفتيش مكتب بنس في العاصمة واشنطن.
ولم يعلق محامو بنس حتى الآن على التقرير. ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق، ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.
وكشف جريج جاكوب، محامي بنس، الشهر الماضي، أنه تم العثور على وثائق سرية في منزل بنس بولاية إنديانا، وأنها سلمت لمكتب التحقيقات الاتحادي.
ويضع هذا الكشف بنس برفقة الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن اللذين عُثر على وثائق سرية في منزليهما.
وقال محامي بايدن إن مكتب التحقيقات الاتحادي فتش منزل الرئيس المطل على الشاطئ في ولاية ديلاوير، الأربعاء، لكن دون العثور على أي وثائق سرية.