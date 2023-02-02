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النرويج تمنع إحراق نسخة من القرآن الكريم

دورية للشرطة النرويجية
2 فبراير 2023 23:06

قالت الشرطة النرويجية إنها ستمنع عملية إحراق نسخة من المصحف الشريف مقررة غداً الجمعة، أمام السفارة التركية في العاصمة أوسلو، حسبما أفادت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي) اليوم الخميس.

وأرجعت شرطة أوسلو القرار إلى معلومات استخباراتية تلقتها.

وقال مارتن ستراند، مفتش شرطة أوسلو في بيان "هذا الحدث (المظاهرة) لا يمكن أن يمضي قدماً لمخاوف أمنية".

وقام مؤخراً دنماركي- سويدي يميني متطرف ومعروف بعدائه للإسلام، بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهدد بفعل ذلك كل أسبوع حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما أحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأثارت عملية إحراق نسخ من القرآن الكريم تنديداً من دول ومنظمات دولية بوصفها اعتداء على معتقدات الآخرين ومقدساتهم.

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المصدر: وكالات
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القرآن الكريم
المصحف الشريف
اليمين المتطرف
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