الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن والعاهل الأردني يبحثان رؤيتهما للمنطقة

أرشيفية
2 فبراير 2023 23:03

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله سيبحثان رؤيتهما للشرق الأوسط والدور الذي سيقوم به الأردن عندما يلتقي الزعيمان في البيت الأبيض اليوم الخميس. 

أخبار ذات صلة
بايدن: صداقة وثيقة ودائمة بين الولايات المتحدة والأردن
لقاء بايدن ومكارثي.. لا اتفاق ولا وعود بشأن «سقف الدين»
المصدر: وكالات
جو بايد
الأردن
أميركا
عبدالله الثاني
آخر الأخبار
موضوعية
دنيا
فائدة جديدة "غير متوقعة" لفيتامين الشمس
اليوم 08:11
مقر البنك المركزي المصري
الاقتصادي
مصر تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
اليوم 08:05
بايدن والملك عبدالله
عربي ودولي
بايدن: صداقة وثيقة ودائمة بين الولايات المتحدة والأردن
اليوم 08:02
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©