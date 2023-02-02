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السودان وإسرائيل يتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية

البرهان يستقبل وزير خارجية إسرائيل بحضور مسؤولين سودانيين
2 فبراير 2023 22:47

أعلنت الخرطوم أن السودان وإسرائيل توصلا، اليوم الخميس، إلى "اتّفاق على المضيّ قدماً في سبيل تطبيع العلاقات" بين البلدين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى السودان اليوم والتقى خلالها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إنّه خلال هذه الزيارة التي "استمرت لبضع ساعات"، وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الخرطوم، "تمّ الاتفاق على المضيّ قدماً في سبيل تطبيع علاقات البلدين".

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المصدر: آ ف ب
السودان
إسرائيل
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