بوتين يهدّد الغرب بـ«رد انتقامي» على تزويده أوكرانيا دبابات
بوتين يهدّد الغرب بـ«رد انتقامي» على تزويده أوكرانيا دبابات
2 فبراير 2023 22:50
توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الغربيين بـ"الردّ" على تزويدهم أوكرانيا دبّابات متطوّرة، في تهديد يأتي وسط تكهّنات بشأن تصعيد عسكري روسي جديد.
وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، قال بوتين إنّ "أولئك الذين يجرّون الدول الأوروبية، وبينها ألمانيا، إلى حرب جديدة ضدّ روسيا ويقدّمون ذلك، بشكل غير مسؤول، على أنّه أمر واقع، وأولئك الذين يتوقّعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، من الواضح أنّهم لا يفهمون أنّ حرباً معاصرة مع روسيا ستكون مختلفة تماماً".
وتابع الرئيس الروسي "نحن لا نرسل دبّاباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نردّ عليهم به، وهذا الأمر لن يقتصر على استخدام مدرّعات".
من جهته، قال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ روسيا "ستستخدم كلّ قدراتها" للردّ على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.
وفي الخريف الماضي، أدلى بوتين بتصريحات مماثلة فُسّرت يومها على أنّها تهديد باستخدام الأسلحة النووية.
وقال بيسكوف "عندما ستظهر أسلحة جديدة مقدّمة من الغرب الجماعي، ستستخدم روسيا كل القدرات التي تمتلكها للردّ" على إمدادات الأسلحة هذه.
وفي الخطاب الذي ألقاه الخميس في فولغوغراد، المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي كانت تسمّى سابقاً ستالينغراد، اعتبر الرئيس الروسي أنّ التاريخ يعيد نفسه، مشبّهاً الحرب التي تخوضها قواته في أوكرانيا بتلك التي خاضتها القوات السوفياتية ضدّ الجيش النازي.