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عربي ودولي
تشغيل منظومة دفاع جوي أوروبية متطورة في أوكرانيا قريبا
منظومة صواريخ "سامب/تي"
2 فبراير 2023 20:48
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس، إن منظومة الدفاع الجوي إس.إيه.إم.بي/ تي (SAMP/T) وهي صناعة إيطالية- فرنسية مشتركة سيتم تشغيلها في أوكرانيا خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف تاجاني، لبرنامج تلفزيوني في تصريحات أكدها المتحدث باسمه "أعتقد أنها ستعمل في غضون سبعة إلى ثمانية أسابيع". ويشغل تاجاني أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.
ويمكن للمنظومة تعقب عشرات الأهداف واعتراض عشرة منها في الوقت نفسه. وهي المنظومة الأوروبية الصنع الوحيدة التي بوسعها اعتراض الصواريخ الباليستية.
وطلبت كييف من حلفائها الغربيين المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وطلبت على وجه التحديد منظومة (SAMP/T)، منذ نوفمبر.
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