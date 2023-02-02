الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تشغيل منظومة دفاع جوي أوروبية متطورة في أوكرانيا قريبا

منظومة صواريخ "سامب/تي"
2 فبراير 2023 20:48

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس، إن منظومة الدفاع الجوي إس.إيه.إم.بي/ تي (SAMP/T) وهي صناعة إيطالية- فرنسية مشتركة سيتم تشغيلها في أوكرانيا خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف تاجاني، لبرنامج تلفزيوني في تصريحات أكدها المتحدث باسمه "أعتقد أنها ستعمل في غضون سبعة إلى ثمانية أسابيع". ويشغل تاجاني أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.

ويمكن للمنظومة تعقب عشرات الأهداف واعتراض عشرة منها في الوقت نفسه. وهي المنظومة الأوروبية الصنع الوحيدة التي بوسعها اعتراض الصواريخ الباليستية.

وطلبت كييف من حلفائها الغربيين المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وطلبت على وجه التحديد منظومة (SAMP/T)، منذ نوفمبر.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين يتوعد بالردّ على تسليح الغرب لأوكرانيا
المصدر: رويترز
منظومة دفاع
نظام دفاع جوي
صواريخ
أوكرانيا
آخر الأخبار
موضوعية
دنيا
فائدة جديدة "غير متوقعة" لفيتامين الشمس
اليوم 08:11
مقر البنك المركزي المصري
الاقتصادي
مصر تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
اليوم 08:05
بايدن والملك عبدالله
عربي ودولي
بايدن: صداقة وثيقة ودائمة بين الولايات المتحدة والأردن
اليوم 08:02
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©