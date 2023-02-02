رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي وزير خارجية إسرائيل
البرهان يلتقي وزير خارجية إسرائيل
2 فبراير 2023 20:37
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له، في الخرطوم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).
وأضافت الوكالة "تطرق اللقاء ... لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية".
وحث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطينى.
كما تناول اللقاء الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.