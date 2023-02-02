النرويج تحظر مظاهرة تخطط لحرق نسخة من القرآن

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الخميس، إنها حظرت مظاهرة كان من المقرر تنظيمها أمام السفارة التركية في العاصمة أوسلو غدا الجمعة لأسباب أمنية.
كانت صحيفة "فيردينس جانج" النرويجية ذكرت، في وقت سابق، أن مجموعة من اليمينيين المتطرفين المناهضين للإسلام خططوا لحرق نسخة من المصحف الشريف في المظاهرة، في تكرار لوقائع مماثلة حدثت الشهر الماضي في كل من السويد والدنمارك.
وقال مارتن ستراند مفتش شرطة أوسلو، في بيان أن "هذا الحدث (المظاهرة) لا يمكن أن تمضي قدما لمخاوف أمنية".
كان متطرف يميني سويدي-دنماركي أحرق خلال الأسبوعين الماضيين نسخا من القرآن الكريم أمام سفارتي تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم والدنماركية كوبنهاغن.