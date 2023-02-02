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مرض غامض يتفشى في ساحل العاج

مرضى يتلقون العلاج في ساحل العاج
2 فبراير 2023 19:16

أودى مرض غامض تفشى في قرية بوسط ساحل العاج منذ نهاية العام الماضي بعشرين شخصا معظمهم من الأطفال، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر محلية اليوم الخميس.

وقال بول كواسيه، رئيس جمعية الشباب في قرية "كبو-كانكرو"، الواقعة على بعد حوالى عشرين كيلومترًا من مدينة بواكيه، إن "الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 يناير. لكنها زادت الخميس، إذ قضى عشرون شخصا بينهم اثنان من البالغين".

وأكد سكان آخرون في القرية حصيلة الوفيات.

وأوضح كواسيه أن البالغين المتوفين هما امرأتان تبلغان 60 و70 عاما، وتوفيت كلتاهما في مستشفى في بواكيه "بعد أن ظهرت عليهما أعراض الوفيات الأولى نفسها، وهي القيء والإسهال".

كما أدخل مؤخرًا 33 من سكان "كبو-كانكرو" مستشفى جامعة بواكيه على خلفية أعراض مماثلة، وفق مصادر طبية.

كان وزيران قد زارا القرية في ديسمبر بعد تسجيل أول حالة وفاة، وزارها وزير الصحة بيير ديمبا في 31 يناير لتقييم الوضع، بحسب كواسيه.

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مرض غامض
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