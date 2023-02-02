الاتحاد الأوروبي يزيد الدعم العسكري لأوكرانيا

وافق المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، على منح أوكرانيا حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو بالإضافة إلى 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "ترسل التدابير الجديدة اليوم رسالة واضحة في وقت حساس بأننا سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر وما دامت هناك حاجة إلى ذلك".
يأتي ذلك فيما وصل أكثر من 12 مسؤولا بارزا في التكتل إلى كييف، اليوم الخميس، لعقد قمة مع أوكرانيا.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي "وجودنا في كييف هو إشارة قوية جدا. إنها إشارة إلى شعب أوكرانيا. وإشارة إلى روسيا. إنها إشارة إلى العالم".
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية مع مسؤولين في الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس. وتجتمع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غداً الجمعة.
وإضافة إلى الدعم العسكري، سيزيد الاتحاد طرح المنتجات الأوكرانية في أسواقه ومساعدة كييف على تلبية احتياجاتها من الطاقة. كما ستجري مناقشة العقوبات على روسيا.