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زيلينسكي: روسيا «تحشد قواتها للانتقام» من أوروبا

من المؤتمر الصحافي
2 فبراير 2023 18:34

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس روسيا بحشد قواتها المسلحة "للانتقام" من أوكرانيا وأوروبا التي تدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين إنّ "روسيا تحشد قواتها. نعلم جمعيا ذلك. تريد الانتقام ليس فقط من اوكرانيا بل ايضا من اوروبا الحرة".

وفي الأيام الأخيرة كثّف الجيش الروسي هجماته في شرق أوكرانيا وجنوبها معلنا تحقيق مكاسب حول مدينة باخموت التي تتعرض للقصف والقريبة من فوغليدار.

وبحسب زيلينسكي فإنّ "حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه الا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزم روسيا وعدوانها".

وعُقد المؤتمر الصحافي المشترك بين زيلينسكي وفون دير لايين قبل اجتماع عمل بين فريقيهما سيشارك فيه خصوصاً 14 مفوضا ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل وزيلينسكي.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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