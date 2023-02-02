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«الصحة العالمية» تكشف إصابات ووفيات «كورونا» خلال يناير

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في اليابان
2 فبراير 2023 18:27

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن الدول أبلغت عن 20 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 114 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، وذلك في الفترة من 2 حتى 29 يناير الماضي.

وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته بجنيف أن أعداد الإصابات انخفضت بنسبة تصل إلى 78% مقارنة بفترة 28 يوماً السابقة، في حين زادت الوفيات بنسبة تصل إلى 65% مقارنة بالأيام الثمانية والعشرين السابقة.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا الإجمالية على مستوى العالم ومنذ بداية الجائحة بلغت أكثر من 753 مليون حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 6.8 مليون وفاة.

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المصدر: وكالات
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