روسيا تعلن السيطرة على مناطق أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، في تحديثها اليومي اليوم الخميس، إن قواتها هزمت القوات الأوكرانية في أنحاء بلدة "فاسيليفكا" في منطقة دونيتسك الأوكرانية، إلى الشمال من بلدة بخموت، التي كانت مسرح قتال محتدم منذ أشهر.
وذكر الجيش الأوكراني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أن بخموت وعشر بلدات وقرى حولها تعرضت لنيران روسية.
وقال يفين ديكي المحلل العسكري الأوكراني إن القوات الروسية تضغط من الشمال والجنوب لتطويق بخموت، مستخدمة تفوقها العددي في محاولة لإجبار الأوكرانيين على التراجع.
وتقول أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إن موسكو أرسلت إمدادات من القوات إلى المنطقة.
بدورها، اتهمت موسكو أوروبا، اليوم الخميس، بالسعي إلى تدمير روسيا وشبهتها بالنازيين بينما وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف لعقد قمة حول أوكرانيا.
وأعلنت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى لبدء الأزمة الحالية، مشيرة إلى أن روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
كانت فون دير لايين قد أكدت، عند وصولها برفقة مفوضي الاتحاد الأوروبي، الدعم الكامل من التكتل عشية قمة بين الاتحاد وأوكرانيا من المقرر عقدها الجمعة في العاصمة الأوكرانية بحضور رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.