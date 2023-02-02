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بعد 16 عاماً من الفرار.. العثور على أحد أفراد المافيا بفرنسا

عناصر من الشرطة الفرنسية
2 فبراير 2023 17:42

ذكرت الشرطة الإيطالية كارابينيري، اليوم الخميس، أن الشرطة الفرنسية احتجزت أحد أفراد مافيا ندرانجيتا الجنوب إيطالية، والذي كان هارباً لأكثر من 16 عاماً.

وعثرت الشرطة على إيدارجو جريكو الذي يبلغ 63 عاماً في سانت-اتيان في جنوب شرق فرنسا.

وكانت محكمة إيطاليا قد أصدرت حكماً بالمؤبد بحقه في 2006 لقتل شقيقين في كوزنسا بجنوب إيطاليا والشروع في قتل آخر في 1991، وجرى تعقب جريكو من جانب وحدة بالشرطة الإيطالية متخصصة في التحقيق في الجريمة المنظمة.

وكشفت الوحدة شبكته الداعمة في تحقيق كان يجري منذ 2019 وأفاد تقرير الشرطة بأن الاعتقال تم من دون وقوع حوادث.

ورحب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بالاعتقال، وأشاد بالتعاون بين السلطات الإيطالية والفرنسية من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).

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المصدر: وكالات
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