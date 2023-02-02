السويد تشدد قانون الإرهاب في ظل التوتر مع تركيا

قالت السويد اليوم الخميس إنها ستشدد القوانين التي تكافح الانضمام لمنظمات إرهابية، وذلك بعد شهور من التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن مكافحة الإرهاب بهدف التغلب على اعتراضاتها على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
وسيمنح القانون الجديد، الذي تأمل الحكومة أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو، السلطات صلاحيات أوسع بكثير لاعتقال ومحاكمة الأفراد الذين يدعمون منظمات إرهابية إما من خلال التمويل أو وسائل أخرى.
وقال وزير العدل جونار سترومر للصحفيين "نتحدث عن تجريم واسع النطاق للغاية".
وذكر أنه من الصعب إلى الآن محاكمة الأشخاص ما لم تقترن أفعالهم بعمل إرهابي محدد. وسيغطي القانون الجديد جميع أشكال المشاركة.
وأضاف سترومر أن الهجوم الذي وقع عام 2017 حين قتل رجل خمسة أشخاص في شارع مزدحم بوسط ستوكهولم سلط الضوء على الحاجة إلى تشديد القوانين.