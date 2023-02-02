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نتنياهو: افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل «لحظة تاريخية»

بنيامين نتنياهو
2 فبراير 2023 16:54

أكدت تشاد على علاقاتها الودية مع إسرائيل بافتتاح سفارة لها في تل أبيب اليوم الخميس بحضور الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو في تصريحات نقلها مكتبه "هذه لحظة تاريخية".

وسبق افتتاح السفارة سنوات من العمل الدبلوماسي، زار خلالها نتنياهو الدولة التي تقع في منطقة الساحل، والتي يشكل المسلمون غالبية السكان فيها.

وقال نتنياهو "نحن نعزز شراكتنا في مجالات الأمن من أجل السلام والازدهار. والسفارة الجديدة ستقوي علاقاتنا بصورة أكبر".

واستأنفت إسرائيل وتشاد العلاقات الدبلوماسية في عام 2019 بعد فجوة استمرت نصف قرن تقريبا. 

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المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
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