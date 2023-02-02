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صاروخ روسي يقتل 3 ويدمر مبنى سكنياً في كييف

جندي أمام مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف
2 فبراير 2023 16:51

قالت الشرطة الأوكرانية إن صاروخا روسيا دمر مبنى سكنيا في مدينة كراماتورسك بشرق البلاد مما أودى بحياة ثلاثة على الأقل، وذلك في وقت وصل فيه مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي إلى كييف لإجراء محادثات يُنظر إليها على أنها أساسية لعلاقات أوكرانيا مع الغرب.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتخاذ مزيد من إجراءات مكافحة الفساد مع استمرار السلطات في حملتها قبيل اجتماع الاتحاد الأوروبي غدا الجمعة، مما يعكس إصراره على إظهار أن كييف يمكن أن تكون طرفا موثوقا به لتسلم مساعدات بمليارات الدولارات.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر لدى وصولها إلى كييف بالقطار اليوم الخميس "نحن هنا معا لإظهار أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا بحزم كما كان دائما. ولتعزيز دعمنا وتعاوننا".

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي غير راغب في قبول دولة في حالة حرب، ومن المنتظر ألا يحقق آمال أوكرانيا في نيل عضويته سريعا، مما يؤكد الحاجة إلى المزيد من تدابير مكافحة الفساد.

وسيناقش فريق بروكسل إرسال المزيد من الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا وزيادة وصول المنتجات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي ومساعدة كييف في تغطية احتياجات الطاقة وتعزيز العقوبات على روسيا ومحاكمة القادة الروس بسبب الحرب.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه خصص بالفعل ما يقرب من 60 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، لكن من المتوقع أن يستغرق طلب عضوية كييف سنوات.

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المصدر: وكالات
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