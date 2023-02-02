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أمر ملكي بإعفاء محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه

العاصمة الرياض
2 فبراير 2023 16:44

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي السعودي.

وجاء في  المرسوم، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم، يعين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

وأشار المرسوم إلى إعفاء فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

وفي مرسوم ثان، جرى تعيين فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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