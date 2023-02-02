الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هونج كونج تعتزم توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية

هونج كونج تعتزم توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية
2 فبراير 2023 12:42

أعلن الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي اليوم الخميس، أنه من المقرر توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجانية لجلب الزوار المطلوبين بشدة في إطار حملة دعاية عالمية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن جون لي خلال إيجاز صحفي عن هذه الهدية في معرض إطلاق حملة هالو هونج كونج وقال "إنها تعد على الأرجح أكبر ترحيب على الإطلاق في العالم".

وتسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد وإصلاح الصورة العالمية للمدينة التي تضررت جراء المظاهرات في 2019، وفرض قوانين أمنية صارمة في 2020 وثلاث سنوات من العزلة التي فرضتها على نفسها خلال جائحة فيروس كورونا.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي بواقع 3.5 % العام الماضي، وهو ثالث انكماش خلال أربع سنوات.

وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن مصدر لم تسمه، بأنه سوف يتم توزيع أغلب التذاكر الجوية المجانية من جانب شركات طيران تشمل "كاثي باسيفيك ايروايز" وشركتها منخفضة التكلفة "إتش كيه إكسبريس".

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي: المشاريع السياحية في الشارقة تعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً
«سفاري المغامرات».. تستكشف كنوز الإمارات
المصدر: وكالات
السياحة
الطيران
هونج كونج
آخر الأخبار
موضوعية
دنيا
فائدة جديدة "غير متوقعة" لفيتامين الشمس
اليوم 08:11
مقر البنك المركزي المصري
الاقتصادي
مصر تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
اليوم 08:05
بايدن والملك عبدالله
عربي ودولي
بايدن: صداقة وثيقة ودائمة بين الولايات المتحدة والأردن
اليوم 08:02
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©