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قتلى ومصابون في ضربة صاروخية استهدفت كراماتورسك الأوكرانية

ضباط الشرطة وسط مدينة كراماتورسك
2 فبراير 2023 07:25

قتل 3 أشخاص وجرح 21 آخرون جراء ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك الواقعة في الجزء الشمالي من دونيتسك بشرق أوكرانيا مساء الأربعاء.

وكان حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، قد أفاد بإمكانية أن يكون هناك المزيد من الأشخاص تحت أنقاض المبنى، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

وكتب أندريه يرماك، نائب مدير مكتب الرئيس بعد الهجوم أن "النظام الإجرامي الروسي الذي يستهدف المدنيين في أوكرانيا يجب أن يعاقب بشدة". وأظهرت صور على قنوات تليجرام بعد وقت قصير من الغارة أنها تسببت في دمار شديد للمبنى السكني.

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