أميركا تتعهد بعزل روسيا في الأمم المتحدة

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على عزل روسيا في الأمم المتحدة، لكنها اعترفت بالتحدي المتمثل في امتلاك روسيا لمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي يمنحها حق النقض. وركزت توماس جرينفيلد على مجموعة "فاجنر". وقالت إن الولايات المتحدة ستبحث عن طرق جديدة لمواجهة تأثير المجموعة. وأضافت توماس جرينفيلد، في مقابلة صحفية "الولايات المتحدة تفهم أن بعض الدول الأفريقية لديها مشكلات أمنية تحتاج للمعالجة". وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة حققت تقدما في الأمم المتحدة في بعض القضايا، مثل توصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، أعربت توماس جرينفيلد عن إحباطها من إعاقة التوصل إلى حلول للأزمة في أوكرانيا وبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية على مستوى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية. وقالت إن الأزمة في أوكرانيا وما تسببت فيه من عرقلة لإمدادات الغذاء العالمية كان لها "تأثير مدمر على الجوع في أفريقيا وكذلك في الشرق الأوسط".