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ضبط 22 إرهابياً في الجزائر

أرشيفية
2 فبراير 2023 01:23

الجزائر  (الاتحاد)

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أمس، بأن مفارز مشتركة للجيش اعتقلت 22 داعماً للإرهاب في عمليات منفصلة بمناطق متفرقة من البلاد خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يناير الماضي. 
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه جرى ضبط بندقية رشاشة «اف ام بي كيه» وبندقية قناصة «دراجونوف»، ورشاشين من طراز «كلاشنيكوف»، وبندقية نصف آلية «سيمونوف»، ورشاش «مات 49»، وكمية من الذخيرة. 
من جهة أخرى، اعتقلت المصالح الأمنية للجيش بولاية «تمنراست» أقصى جنوبي البلاد، أمس الأول، الإرهابي عبد الرحمن سليمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012.

الجزائر
الجيش الجزائري
وزارة الدفاع الجزائرية
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