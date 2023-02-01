الخميس 2 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«السيادة السوداني»: عدم تنفيذ اتفاق جوبا سيقود إلى تداعيات خطيرة

أرشيفية
2 فبراير 2023 01:24

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الفرقاء السودانيون يبحثون تفاصيل الاتفاق السياسي
انطلاق مؤتمر «جوبا للسلام» في الخرطوم بمشاركة دولية

حذر عضو مجلس السيادة في السودان، رئيس «الجبهة الثورية» الهادي إدريس، بأن البلاد لن تبقى على حالها إذا لم ينفذ اتفاق جوبا للسلام.
وقال خلال حديثه أمس، في جلسة تقييم اتفاق جوبا في الخرطوم: «لن نسمح بإلغاء اتفاق جوبا وإذا لم ينفذ لن تبقى بلادنا على حالها».
وأضاف: «الإرادة السياسية الغائبة أدت إلى عدم تنفيذ بعض ما ورد في اتفاق جوبا للسلام»، مشيراً إلى أن ما سماه فشل النخب السياسية في معالجة القضايا القومية أدى إلى تداعيات بعدد من الأقاليم في السودان ومنها دارفور.
وأكد أن السودان لا يحتمل نقض العهود والمواثيق مرة أخرى، لكنه قال رغم التحديات سنسير للحوار النهائي ونشكل حكومة مدنية.

مجلس السيادة السوداني
السودان
أزمة السودان
الجبهة الثورية
جوبا
آخر الأخبار
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
دنيا
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
اليوم 14:15
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
الإمارات
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
اليوم 15:46
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
الرياضي
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
اليوم 15:30
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
الرياضي
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
اليوم 15:29
ديوكوفيتش وسابالينكا يزينان قائمة المشاركين في «دبي للتنس»
الرياضي
ديوكوفيتش وسابالينكا يزينان قائمة المشاركين في «دبي للتنس»
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©