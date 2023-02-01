«السيادة السوداني»: عدم تنفيذ اتفاق جوبا سيقود إلى تداعيات خطيرة

الخرطوم (الاتحاد)

حذر عضو مجلس السيادة في السودان، رئيس «الجبهة الثورية» الهادي إدريس، بأن البلاد لن تبقى على حالها إذا لم ينفذ اتفاق جوبا للسلام.

وقال خلال حديثه أمس، في جلسة تقييم اتفاق جوبا في الخرطوم: «لن نسمح بإلغاء اتفاق جوبا وإذا لم ينفذ لن تبقى بلادنا على حالها».

وأضاف: «الإرادة السياسية الغائبة أدت إلى عدم تنفيذ بعض ما ورد في اتفاق جوبا للسلام»، مشيراً إلى أن ما سماه فشل النخب السياسية في معالجة القضايا القومية أدى إلى تداعيات بعدد من الأقاليم في السودان ومنها دارفور.

وأكد أن السودان لا يحتمل نقض العهود والمواثيق مرة أخرى، لكنه قال رغم التحديات سنسير للحوار النهائي ونشكل حكومة مدنية.