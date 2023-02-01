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رئيس تونس يدعو إلى «التصدي للمتآمرين»

جانب من اجتماع سعيد مع قيادات عليا للحرس الوطني (من المصدر)
2 فبراير 2023 01:24

أحمد عاطف (تونس، القاهرة)

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دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، قيادات الحرس الوطني إلى «التصدي لمن تآمر على البلاد»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يُترك أعداء البلاد وأعداء الوطن خارج المساءلة».
دعوة سعيد جاءت خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني في ثكنة العوينة بتونس العاصمة مساء أمس الأول، وفق تسجيل مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ«فيسبوك».
وقال سعيد: «لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو خارج دائرة أي جزاء».
وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني قائلاً: إن «الشعب يريد المحاسبة ومطلبه الأساسي المحاسبة ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب».
وتابع: «واجبكم المقدس أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق البلاد ولا يمكن أن يُترك مجرم واحد من دون مساءلة».
وأضاف: إن «الشعب يريد تطهير البلاد، الشعب يريد المحاسبة لأنه سئم بالفعل من طول الإجراءات».
وأكد خبراء ومحللون تونسيون أن حديث الرئيس قيس سعيد بأن هناك من يرتكب أفعالاً ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي يكشف النقاب عن خيوط مؤامرة من تحالف أحزاب تتصدرها حركة «النهضة» الإخوانية، مع مكونات من المضاربين والمحتكرين والمال الفاسد بتواطؤ وحماية من سلطات فاسدة سابقة.
وقال الخبير والمحلل السياسي التونسي فيصل الشريف: إن خطاب الرئيس التونسي يوجه اتهامات معلنة ومتكررة بالتأمر على البلاد ومقدراتها، متمثلةً في قوى سياسية تريد تفكيك الدولة ونهب ثرواتها.
ولفت الشريف في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن هذه الطبقة ومنهم حركة «النهضة» عندما حكمت قامت بتأسيس جمعيات تبدو في الظاهر خيرية ولكن في الأصل تشكل ذراعاً مالية لشراء الذمم والسيطرة على مقاليد الحكم والارتباط بجهات خارجية.
بدوره، اعتبر الباحث السياسي نزار الجليدي أن خطاب الرئيس موجه وواضح وعلني، لا سيما أنه مباشر في توجيه أصابع الاتهام للطبقة التي لها القدرة السياسية والتنظيمية، خاصة خلال العامين الماضيين.

الرئيس التونسي
تونس
قيس سعيد
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