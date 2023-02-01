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الحكومة الصومالية تصادق على مقترح قانون مكافحة الإرهاب

الحكومة الصومالية تصادق على مقترح قانون مكافحة الإرهاب
2 فبراير 2023 01:23

مقديشو (الاتحاد)

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صادق مجلس الوزراء الصومالي، أمس، على مقترح قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في جلسة استثنائية عقدت في العاصمة مقديشو.
وقال فرحان جمعالي الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، إن «مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي يري». وأضاف أن «المجلس وافق بعد نقاش موسع على مصادقة قانون مكافحة الإرهاب الذي سيشكل أهمية كبيرة في الحرب على الإرهاب».
وأشار جمعالي، إلى أن «المجلس صادق أيضاً على مقترحين آخرين وهما مقترح الهجرة والجنسيات الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي إلى جانب اتفاقية تجارية بين الصومال وأوغندا».
وتعد مصادقة مجلس الوزراء على قانون مكافحة الإرهاب للمرة الثانية، حيث سبق أن قدم المجلس هذا القانون عام 2017 للبرلمان الذي فشل في المصادقة عليه. ويصبح هذا القانون ساري المفعول بعد مصادقة البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ وتوقيع رئيس البلاد. وحسب المتابعين، فإن قانون مكافحة الإرهاب يحمل في طياته الكثير من الإجراءات العقابية والمالية والتي سيواجه كل من يتهم بالإرهاب وفي حال مصادقة البرلمان عليه سيشكل ضربة قاضية للإرهابيين.
وتزامنت مصادقة مجلس الوزراء على القانون الذي شمل على الجوانب العسكرية والاقتصادية والفكرية، في وقت تواصل فيه الحكومة حربها ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

الحكومة الصومالية
الصومال
مكافحة الإرهاب
مقديشو
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