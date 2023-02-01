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«التعاون الخليجي»: دعم جهود السلام والاستقرار في اليمن

جاسم محمد البديوي
2 فبراير 2023 01:23

الرياض (الاتحاد)

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جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي، لإحلال الأمن والسلام والاستقرار بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من الأمين العام لمجلس التعاون، بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أمس.
وهنأ وزير الخارجية اليمني، البديوي، بمناسبة بدء مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته.
كما تم استعراض آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، والجهود المبذولة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكداً حرص مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الشعب اليمني وترسيخ أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق المزيد من أمن وسلامة اليمن.

الأزمة اليمنية
اليمن
مجلس التعاون الخليجي
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