سنغافورة تتهم شابا بدعم داعش والتخطيط لهجمات

أعلنت السلطات في سنغافورة، الأربعاء، أنها أوقفت شابا يبلغ 18 عامًا بتهمة التخطيط لشنّ هجمات إرهابية ودعم تنظيم داعش الإرهابي.

وأوقف الشاب، وهو طالب سنغافوري، في ديسمبر بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يسمح بالاحتجاز بدون محاكمة لمدة تصل إلى عامين.

وقالت السلطات، في بيان، إنّ الشاب أصبح متطرفًا بعد مشاهدته مواد دعائية لتنظيم داعش المتطرف على الإنترنت.

وأضافت أنه أراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد انتحاري بقصد مهاجمة قاعدة عسكرية.

يبلغ عدد سكّان الدولة-المدينة 5,7 مليون نسمة وتتعايش فيها إتنيات وأديان مختلفة بشكل سلمي، وفيها أقليات كبيرة من المسلمين الملايو والهنود الهندوس.

في 2021، قُبض على شاب سنغافوري يبلغ 20 عامًا بتهمة التخطيط لشن هجوم بسلاح أبيض على مصلّين في كنيس يهودي. أخبار ذات صلة اعتقال مراهق خطط لتنفيذ هجمات إرهابية في سنغافورة قوة أفريقية تدمر معسكراً لـ«داعش» في بحيرة تشاد

المصدر: آ ف ب