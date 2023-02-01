اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار ألغام حوثية

عدن (الاتحاد)

أدت الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في عديد المناطق اليمنية إلى مقتل وجرح 4 مدنيين بينهم امرأة وطفل في ثلاث محافظات.

وأسفر انفجار لغم حوثي، عن إصابة امرأة في مديرية «الزاهر» بمحافظة البيضاء، بالتزامن مع إصابة شخص بشظايا في أجزاء متفرقة من جسمه وإعطاب جرافته، نتيجة لانفجار لغم «حوثي»، في منطقة «الجلة»، جنوب مدينة «التحيتا»، في محافظة الحديدة.

وفي محافظة أبين، أصيب طفل بشظايا مقذوف من مخلفات الميليشيات عندما كان يعبث بالصاعق الذي عثر عليه أمام منزله.

يأتي ذلك بالتزامن مع مقتل مدني جراء انفجار لغم حوثي بمديرية «الحوك» في مدينة الحديدة، غرب البلاد.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية زرعت وفق تقارير حقوقية، أكثر من مليونين ونصف المليون لغم أرضي الانقلاب، أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 ألف مدني.