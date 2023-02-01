قراصنة يهاجمون مواقع مستشفيات في دول أوروبية

أعلن جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الهولندي، الأربعاء، أنّ قراصنة إلكترونيين يقفون على الأرجح خلف هجوم سيبراني استهدف مستشفى في هولندا ومستشفيات في دول أوروبية أخرى. وأعلن مستشفى "يو إم سي جي" في غرونينجن بشمال هولندا السبت أنّ موقعه الإلكتروني تعطّل جراء هجوم إلكتروني. والأربعاء، قال المركز الوطني الهولندي للأمن السيبراني إنّ "مستشفيات أوروبية، بما في ذلك في هولندا، استهدفتها على الأرجح مجموعة قرصنة". وأضاف "شنّت هذه المجموعة هجمات حرمان من الخدمات على المستشفيات". يتمّ في هجوم الحرمان من الخدمات إغراق الموقع المستهدف بطلبات وصول متزامنة. وتابع المركز أنّ "هجمات الحرمان من الخدمة حققت حتى الآن نجاحًا متوسطا وتأثيرها محدود". وأعلنت مستشفيات في بريطانيا وألمانيا وبولندا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة أنّها تعرضت لهجمات مماثلة. في الأسبوع الماضي، تعرّضت مواقع إلكترونية لمطارات وإدارات عامة وأخرى في القطاع المالي في ألمانيا لهجمات مماثلة.