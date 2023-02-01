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8 صواريخ تستهدف معسكراً يضم جنوداً أتراكاً شمالي العراق

أرشيفية
2 فبراير 2023 01:23

بغداد (الاتحاد)

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أعلنت الجهات الأمنية بإقليم كردستان العراق، أمس، تعرض معسكر يضم جنوداً أتراكاً في محافظة نينوى شمالي العراق لهجوم صاروخي دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.
وذكرت مديرية مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، في بيان، أنه تم إطلاق 8 صواريخ على قاعدة «زيلكان» العسكرية التي تضم قوات تركية في ناحية «بعشيقة» بمحافظة نينوى. 
ووفقاً للمعلومات، فإن صاروخين سقطا داخل الثكنة، فيما سقطت صواريخ أخرى حولها.  وتوجد القوات التركية في معسكر «زيلكان» التابع لقضاء «بعشيقة» شمال شرق الموصل والذي يكثر تعرضه لهجمات صاروخية. 
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للصحفيين في أنقرة «من وقت لآخر تقع بعض الهجمات على قواعد تركية ونرد على تلك الهجمات، ونتخذ الإجراءات الضرورية».
وقال مصدر أمني تركي في وقت سابق، إن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة، دون أن يخوض في التفاصيل. 
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس.
وتنفذ تركيا عمليات في العراق منذ عقود ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور لديها، والذي له معاقل في شمال العراق. 
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب «جماعة إرهابية».

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